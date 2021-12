Avremo un Natale freddo ma scarso di neve

Luca Sergio di MeteoLive Vco preannuncia l’arrivo del freddo, ma niente precipitazioni nevose: "Quasi certamente le prossime festività natalizie si passeranno con temperature nella norma del periodo. Nei prossimi tre giorni assisteremo a un lento e graduale abbassamento della colonnina del mercurio".



Dal 21 cambia tutto

Per i prossimi tre quattro giorni le temperature rimarranno ancora oltre la media, ma caleranno man mano che ci si avvicinerà al giorno 21., In quella data avremo un deciso crollo con temperature che scenderanno di almeno 6/8°C.

Assisteremo all’ingresso di un nuovo pattern, di origine artico continentale, con aria più fredda in arrivo da nord est.

Le basse temperature dovrebbero caratterizzare tutta l’ultima decade di dicembre.

Da martedì 21 alla vigilia di Natale avremo temperature sotto la media dopo torneranno nella media del periodo.

Per il momento non sono previste precipitazioni degne di nota. Nel grafico in alto è rappresentata la situazione riscontrata nel mese di dicembre ai circa 2000 m del ghiacciaio Belvedere: dal giorno 12 l’impennata delle temperature sono sempre state positive durante il giorno. L’inversione termica ha garantito 2.8°C di temperatura minima con una massima di 8.6°C mentre in pianura si sono registrate anche temperature sotto zero. Ma la situazione è in rapido cambiamento e le temperature torneranno di ghiaccio anche sulle nostre Alpi.