Rumianca illuminata per le feste di Natale

Come tradizione, ormai da diversi anni, la piccola frazione di Rumianca a Pieve Vergonte si prepara al Natale con l'installazione di un piccolo presepe illuminato in entrata del paese e quest'anno affiancato da un originale albero di natale stilizzato ed illuminato con alle spalle la chiesetta della frazione illuminata il tutto da rendere un cornice magica, oltre alle luminarie installate nelle case e nelle attività della piccola frazione.

“Gli anni 2020/2021, come tutti sappiamo, sono stati anni difficile per il mondo intero – scrive il presidente del comitato san Giovanni Rumianca Davide Sala - e nel piccolo anche per le attività organizzate dal comitato, che ha visto nel 2021, tra l'altro, l’annullamento del falò della befana, del carnevale, della consueta festa in pineta di giugno (sarebbe stato il 19° anno).

“Nonostante ciò, nel limite delle restrizioni sanitarie, il comitato – prosegue il presidente - ha continuato la sua attività e confidiamo ad inizio 2022 di ripartire riproponendo lo storico falò della befana. L'anno che sta per terminare è stato diverso dal solito per tutti ed anche per il Comitato, ma guardando avanti con tanta positività e con l’auspicio che tutto ritorni presto alla normalità porgo un sincero augurio di buone festa natalizie a tutti”.