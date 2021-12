Un lettore segnala disagi al Distretto Asl di Domo

“Una situazione inaccettabile al Distretto di Domodossola”. Code e assembramenti sono stati segnalati da un lettore che in questi giorni ha dovuto recarsi agli uffici del Distretto Asl di via Scapaccino.

“Assembramenti continui, ed è praticamente impossibile accedere agli uffici anche per chi come me deve effettuare la pratica di cambio del pediatra o anche solo verificare la disponibilità dei pediatri di libera scelta” segnala il lettore. “Ho provato a qualunque orario di qualunque giorno, prima i numeri erano esauriti, mi è stato detto di riprovare più tardi, all'orario successivo solita situazione con tantissime persone ammassate. Nessuno che risponde al telefono perché chiaramente non hanno tempo. Ma nel bel mezzo di una pandemia è normale? È normale non avere uno sportello dedicato per i nuovi cambi medico e quindi rendere impossibile qualunque altra pratica?” continua nella sua segnalazione il lettore. “È normale non aggiungere uno sportello o estendere gli orari di apertura? Fa molta specie credere che siano permessi tali assembramenti sconsiderati, specie in un Distretto Asl” conclude il lettore.