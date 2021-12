Carissimi Villadossolesi,

Ci prepariamo a vivere un Natale ancora di emergenza e timori. È vero che la situazione è almeno in parte, grazie alla corposa campagna vaccinale, meno grave di quella dello scorso anno e potremo avere qualche libertà in più, ma il permanere dell’emergenza Covid ci impone comportamenti responsabili e rispettosi della nostra ed altrui salute.

Ma le feste di dicembre sono un momento di gioia, di luce e di speranza, una speranza che ci deve accompagnare in un cammino sempre più sereno e sicuro.

L’Amministrazione ha operato con grande impegno in questo difficile 2021 in una miriade di azioni e progetti, anche in collaborazione con le magnifiche Associazioni che con slancio operano sul territorio (e che ringrazio di cuore senza elenchi che finirebbero per essere anche involontariamente incompleti), per rendere Villadossola sempre più bella e sicura.

Sono azioni a volte evidenti, altre meno visibili, ma tutte importanti per il miglioramento della qualità della vita, delle occasioni di incontro e socializzazione, dell’aspetto architettonico, ma anche di sostegno a chi più di altri necessita.

Concedetemi un augurio speciale ai nostri anziani della casa di riposo e a tutti coloro che vi operano circondandoli di affetto; l’ Amministrazione sarà sempre vicina ed attenta ai loro bisogni.

Il sindaco di Villadossola

Bruno Toscani