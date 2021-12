Canton Vallese, annullata la Belalp Hexenabfahrt 2022

Annullata a causa Covid-19 l’edizione 2022 della storica Belalp Hexenabfahrt. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori della spettacolare discesa delle streghe.

La manifestazione, inizialmente prevista per il prossimo 15 gennaio, è stata annullata alla luce del previsto inasprimento delle misure necessarie per fronteggiare la pandemia tuttora in atto. Gli oltre 700 concorrenti già iscritti saranno adeguatamente rimborsati e quella che avrebbe dovuto essere la 40ª edizione viene definitivamente chiusa.

La Belalp Hexenabfahrt, la discesa delle streghe, trae origine da un’antica leggenda che narra di una strega, del suo amante e dei loro incontri sotto le sembianze di neri corvi. Accusata di aver ucciso il marito, la peccatrice finisce poi condannata al rogo. La gara si svolge su un tracciato lungo ben 12 chilometri, con un dislivello di 1800 metri fino ad arrivare a Blatten. La competizione si divide in due parti: una discesa libera mentre la parte di richiamo internazionale è la seconda a cui bravi sciatori che interpretano strani personaggi travestiti da streghe con parrucche, facce dipinte che con libera allegoria movimentano la manifestazione.

(Foto social)