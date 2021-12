Ecco cosa può fare chi ha il Super Green pass e chi è senza vaccino

Il governo ha approvato il nuovo decreto Covid che cambia le regole per la quarantena e impone il Green pass rafforzato per i trasporti pubblici locali e regionali.

Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 10 gennaio 2022.

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (prevista per il 31 marzo), si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:

alberghi e strutture ricettive;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

sagre e fiere;

centri congressi;

servizi di ristorazione all’aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Questo significa che solo vaccinati e guariti possono sedersi al ristorante all’aperto, frequentare piscine e centri benessere. I non vaccinati non potranno mangiare al ristorante, andare a sciare, prendere un bus o la metropolitana. In ufficio o in fabbrica potranno andare con un test del tampone negativo.

Rimane quindi, al momento, escluso per il lavoro. Ma un Consiglio dei Ministri già convocato per il 5 gennaio potrebbe varare una ulteriore stretta se i contagi continueranno a correre, mercoledì hanno sfiorato i 100mila in tutta Italia, oltre 9mila solo in Piemonte.

Le nuove misure riguardano anche la capienza negli stadi e negli impianti sportivi che viene nuovamente ridotta al 50% all'aperto e al 35% al chiuso.



Per quanto riguarda la quarantena, non sarà necessaria per i vaccinati con booster, guariti entro 120 giorni o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid, se asintomatici. In questo caso vige l'obbligo di indossare mascherina Ffp2 e di sottoporsi a un tampone, solo se sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. La quarantena in autosorveglianza finisce a seguito di un tampone negativo, anche rapido.

Per chi ha eseguito l'ultima vaccinazione da più di di quattro mesi, quindi con minore copertura dal contagio, la quarantena scende da 7 a 5 giorni, con tampone negativo. Per chi non è vaccinato resta di 10 giorni.