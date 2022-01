Arte e cultura nel nuovo spazio di Wide Art Vco

Nuovo spazio culturale a Domo grazie all'associazione Wide Art. Da martedì 4 gennaio 2022 l'attivissima associazione potrà contare su un secondo spazio culturale per la diffusione dell'arte e della cultura.

“Oltre alla tradizionale attività espositiva in collaborazione con il Caffè Rosmini, che dal 2017 ospita i nostri eventi, è nostra intenzione proporre questo ulteriore approfondimento” spiega Matteo Giomi, anima di Wide Art Vco. “La location raccoglie opere da tutta Italia e dall'estero e sarà attrezzata, tecnicamente e logisticamente non solo per l'esposizione delle opere artistiche, ma anche per l'organizzazione di corsi e workshop.

Lo spazio è in corso Dissegna 3 e sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00, nei pomeriggi dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato mattina sempre dalle 09.00 alle 12.00.

“Vi aspettiamo con la vostra curiosità e le vostre idee” conclude Matteo Giomi.