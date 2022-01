Le previsioni meteo per il fine settimana

Fine settimana caratterizzato da un'intensificazione dei venti sui rilievi e condizioni di foehn nelle vallate alpine. "Possibili - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - anche nevicate a tratti moderate oggi e domenica sulle creste nordoccidentali che potranno spingersi a più riprese fino alle zone di bassa valle, soprattutto domenica, come conseguenza di una maggior intrusione del muro del foehn all'interno delle valli tra Alpi Cozie e Lepontine. Ancora ventoso lunedì in montagna ma soleggiato su tutti i settori".

Sabato

Nuvolosità: soleggiato, con nuvolosità più consistente fino al primo mattino sui settori alpini occidentali e settentrionali; nuvolosità in aumento da metà pomeriggio da ovest, in estensione alle pianure orientali dalla tarda serata. Foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure orientali al mattino.

Precipitazioni: deboli nevicate fino a metà mattinata sulle zone di media ed alta valle tra Alpi Cozie e Lepontine, localmente moderate sulle creste di confine; temporaneo esaurimento dei fenomeni, in nuova ripresa dalla serata sulle creste. Zero termico: in rialzo nelle ore centrali fino ai 1000-1200 m, in nuovo calo sugli 800-1000 m in serata; sui 1300-1500 m sul settore sudoccidentale. Venti: moderati o forti da nordovest sulle Alpi, foehn nelle valli; moderati da nordovest sull'Appennino, in rotazione da sudovest. Deboli variabili in pianura.

Domenica

Nuvolosità: parzialmente nuvoloso o solo in parte soleggiato, con addensamenti sull'Alessandrino al mattino e nelle vallate alpine tra Alpi Cozie e Lepontine fino agli sbocchi vallivi.

Precipitazioni: deboli nevicate all'interno delle vallate tra Alpi Cozie e Lepontine, localmente moderate sulle creste, con fenomeni che si spingeranno fino agli sbocchi vallivi e primi tratti di pianura adiacenti con possibile pioviggine al di sotto dei 500-700 m. Zero termico: in calo sul settore sudoccidentale in serata ed in aumento altrove sui 1000-1200 m. Venti: moderati o forti nordoccidentali in montagna, con foehn nelle vallate occidentali e settentrionali; deboli prevalentemente occidentali in pianura.