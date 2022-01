Dal 14 gennaio a Domobianca365 si torna a sciare sotto le stelle

Sciare sotto le stelle, con le luci di Domodossola a far brillare la piana sottostante. Un’immagine suggestiva e un evento da non perdere quello che andrà in scena alle 19 del 14 gennaio, e per tutti i venerdì seguenti, con l’apertura della pista illuminata di Domobianca365.

Lo sci notturno, tanto apprezzato e atteso dagli appassionati, parte dal prossimo weekend grazie al fantastico lavoro del team dei preparatori delle piste della stazione sciistica di Domodossola, coordinati dal Direttore Federico Sciagata:

“Dopo le temperature primaverili dei primi giorni dell’anno, finalmente, con un po’ più di freddo, abbiamo potuto riprendere l’innevamento artificiale. Il lavoro dei ragazzi sui mezzi e la qualità che riusciamo a dare al manto di neve ci consente finalmente di aggiungere un altro, importante, tassello all’offerta di Domobianca365, quello del sci notturno. Sotto la luce dei riflettori, con una visibilità a volte migliore di quella che si può trovare anche di giorno, le piste Prel, Selva Grande e Prati sono pronte ad accogliere i nostri amici e tutti gli appassionati ogni venerdì dalle 19 alle 23”.

Lo skipass per lo sci notturno a Domobianca365 ha un costo di 20 euro interno e 16 euro ridotto, ed è acquistabile online o alla biglietteria di Domobianca. Sul sito www.domobianca365.it tutte le informazioni e le tariffe scontate e ridotte praticate in questo periodo - giornaliero festivo a 28 euro, feriale a 23 - e la mappa degli impianti aperti tutti i giorni dalla 8.30 alle 16.30.

Sempre venerdì 14 gennaio sarà inaugurata la pizzeria allestita all’interno dei locali dell’ex Rifugio Lusentino. Prima della sua ristrutturazione, prevista per il prossimo marzo, la struttura, acquisita dalla proprietà di Domobianca365, è aperta dal venerdì alla domenica e serve ottime pizze, panini gourmet da gustare con fresche birre artigianali.

Nonostante condizioni meteorologiche poco favorevoli le piste di Domobianca365 sono perfettamente preparate e consentono di sciare ogni giorno su 40 cm di neve con 5 impianti aperti: le due seggiovie – Motti e Prel - che consentono di portare in quota gli appassionati oltre allo skilift Baby e i due tapis roulant – da 100 metri e 40 metri – sotto la Baita Motti. Aperti tutti i punti ristori: il Rifugio Baita Motti, selfservice con la bellissima terrazza con vista su Domodossola, il Luse Bar alla partenza degli impianti e lo SkiBar, all’arrivo della seggiovia, con i suoi piatti delle tradizione ossolana e le birre artigianali.