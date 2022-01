Migliaia di pannelli solari sull'autostrada del Vallese

Il progetto in una foto tratta dal sito della società elveatica Swiss Energypier

Migliaia di pannelli solari lungo le autostrade. E’ l’idea di Laurent Jospin, amministratore delegato di Energypier, una start-up svizzera che si occupa di energie rinnovabili. Lo scrive Swissinfo.ch che rimarca come l’esperimento potrebbe partire sull’autostrada che si snoda attraverso la valle del Rodano, nel Canton Vallese. ‘’I pannelli fornirebbero energia sostenibile per aiutare a contrastare la crisi climatica - scrive Swissinfo - . Luogo e condizioni sono perfetti per uno dei suoi progetti pilota sulle autostrade solari, ormai divenute indispensabili, insiste. Il Vallese, con le sue vigne terrazzate e i suoi fertili orti inondati dal sole, dopotutto, è una delle zone più soleggiate del Paese’’.

L’imprenditore vorrebbe installare 47'000 pannelli solari su tettoie metalliche aperte, coprendo un tratto di 1,6 chilometri della A9 a Fully, vicino Martigny, al fine di produrre elettricità per 12.000 case l’anno.