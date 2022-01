Presepi sull'acqua, successo confermato anche per questa edizione

Anche la settima edizione di Presepi sull'acqua ha soddisfatto le aspettative sia dei visitatori – entusiasti ancora una volta per la visita alle quasi sessanta installazioni su fontane, abbeveratoi, rii e ruscelli – che degli organizzatori: le stime indicano infatti numeri in linea con l'ultima edizione, quella pre-pandemia del 2019-2020 (lo scorso anno l'evento era stato infatti annullato).

Presepi sull'acqua ha dunque confermato la propria forte valenza, anche in qualità di formidabile volano turistico per il territorio della Valle Antigorio e dell'intera Ossola, esposto in una vetrina mediatica che ha visto approfondimenti anche su testate nazionali come Bell'Italia, La Repubblica, Famiglia Cristiana. Nel ricco panorama nazionale di eventi natalizi, l'evento promosso dall'amministrazione di Crodo vince ancora una volta per la propria originalità e autenticità.

La soddisfazione di aver creduto e lavorato per un appuntamento ormai fondamentale per la piccola comunità ossolana è espressa nelle parole del sindaco di Crodo, Ermanno Savoia: “Un ringraziamento sentito va ai curatori, ovvero ai nostri concittadini, senza il cui impegno e partecipazione attiva i Presepi sull'acqua non potrebbero riscuotere tanto successo ed interesse e nei confronti dei quali l'amministrazione tutta non può che manifestare sentimenti di ammirazione, orgoglio e riconoscenza. Nonostante il periodo storico difficile, anche in questa settima edizione abbiamo registrato – ben oltre le nostre più rosee aspettative – un altissimo numero di visitatori provenienti da tutto il Nord-Italia, ma non solo. Doveroso ringraziare – conclude il sindaco Savoia – anche l’Ente di Gestione delle Aree Protette Ossola che ha collaborato organizzando escursioni guidate giornaliere per l’intera durata dell’evento.”

Gli operatori del tessuto commerciale antigoriano confermano la propria soddisfazione per il costante successo dell'originale iniziativa, che coniuga in maniera pressoché perfetta presepi e territorio, e che avvicina alle splendide peculiarità di queste valli dell'Alto Piemonte molti nuovi turisti curiosi ed attenti.

“In occasione di Presepi sull’acqua, – commenta Daniele Piazza, direttore dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola – tra escursioni mattutine e pomeridiane sette guide dei Parchi dell’Ossola hanno accompagnato oltre 200 persone nei tour guidati alla scoperta delle originali installazioni. È stata l’occasione per raccontare il territorio, con approfondimenti sull’ambiente, la cultura, le tradizioni locali, offrendo ai partecipanti spunti di visita differenti. Ci auguriamo di poter offrire le visite guidate anche nella prossima edizione di Presepi sull’acqua, con la speranza che si possa tornare a vivere eventi come questo in piena serenità.”

Anche il sindaco e l'assessore Ottorino Savoia invitano i concittadini a pensare fin da subito all'ottava edizione, che partirà a inizio dicembre e che vedrà Presepi sull'acqua ancora una volta gemellato con la manifestazione TerninPresepe organizzata dall'associazione “Tempus Vitae” di Terni.

(Credits foto Marco Benedetto Cerini)

Fotogallery dell'edizione appena terminata: https://crodoeventi.it/fotogallery-presepi-sull-acqua-20212022/

Sito ufficiale: www.crodoeventi.it

Facebook: https://www.facebook.com/presepiacqua