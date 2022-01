Le previsioni meteo per il fine settimana

Nei prossimi giorni una decisa rimonta anticiclonica manterrà condizioni stabili sul Piemonte, con temperature e zero termico in generale aumento. "Nelle ore più fredde - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - , in particolare nelle giornate di domenica e lunedì, sono attese foschie e nebbie sulle aree pianeggianti".

SABATO 22 GENNAIO 2022

Nuvolosità: cielo sereno. Locali foschie sulle pianure orientali al mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in marcato aumento fino a 2300 m in serata. Venti: moderati da nord, nordest in montagna, con rinforzi nelle vallate settentrionali; deboli da ovest in pianura.

DOMENICA 23 GENNAIO 2022

Nuvolosità: cielo sereno, con transito di velature al mattino. Locali foschie o nebbie sulle zone pianeggianti nelle ore più fredde. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario o in lieve calo sui 2200-2300 m. Venti: deboli o localmente moderati da nordest in montagna, deboli da est in pianura