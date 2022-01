A Domobianca365 apre la seggiovia Torcelli

La pista Selva Grande di Domobianca365 sarà integralmente sciabile da sabato 29 gennaio grazie all’apertura della seggiovia Torcelli. Si tratta di un ulteriore tassello inserito in un mosaico che, nonostante il perdurare dell’alta pressione sull’Alto Piemonte, promette grandi discese e tanto divertimento. Con questa nuova apertura il dominio sciabile di Domobianc365 è aperto al 70% e la pista Selva Grande si aggiunge a Prel e Prati già servite dalle due prime seggiovie e perfettamente innevate con almeno 40 centimetri di ottima neve.

La seggiovia Torcelli sarà aperta, fino alle tanto attese nevicate, solo durante il fine settimana. Il costo dello skipass giornaliero nel weekend tornerà ad essere a prezzo intero: 33 euro con un ridotto a 26 per under14, over 65 e residenti nel comune di Domodossola. Invariato invece il costo dello skipass durante i giorni feriali con un prezzo super a 22 euro, ridotto a 18 euro.

In settimana la pista Selva Grande resterà a disposizione degli Sci Club che troveranno a Domobianca365 neve e condizioni ottimali per svolgere le proprie sessioni di allenamento.

Come ogni venerdì anche domani, dalle 19 alle 23, sarà possibile godersi lo spettacolo della neve e della vista notturna su Domodossola grazie alla pista illuminata. Lo sci notturno del venerdì prosegue dunque al costo di 20 euro interno e 16 euro ridotto, acquistabile online o alla biglietteria di Domobianca365.

Sempre a disposizione degli sciatori e anche di chi vuole trascorrere una giornata all’aria aperta in mezzo alla natura i locali e punti di ristoro: la pizzeria allestita all’interno dei locali dell’ex Rifugio Lusentino. il Rifugio Baita Motti, selfservice con terrazza con vista mozzafiato su Domodossola, il Luse Bar alla partenza degli impianti e lo SkiBar, all’arrivo della seggiovia Prel.

Sul sito www.domobianca365.it tutte le informazioni e le tariffe di skipass, noleggi e scuola sci

Domobianca è “La Montagna vicina”- una stazione sciistica a 20 minuti di auto dal centro di Domodossola nella provincia del Verbano Cusio Ossola in Piemonte. Conta su 20 chilometri di piste di tutti i livelli di difficoltà, servite da 4 seggiovie, 2 sciovie e con 3 tapis roulant per avviare alla pratica dello sci i più piccoli. Sono presenti 3 punti di ristoro per un totale di oltre 600 posti a disposizione nella stagione invernale, una Scuola Sci, servizi di noleggio dell’attrezzatura. La stazione è innevata anche grazie a un impianto artificiale che copre 10 km di piste. Sede di numerose gare a livello agonistico è spesso scelta come località di allenamento dalle squadre nazionali di sci. Domobianca365 è a 140 km da Milano, 110 da Novara e Varese, 100 da Lugano (CH). La stazione fa parte del Gruppo Altair che ne ha rilevato la proprietà nel 2019.