Al Monte Calvario il Rosario della Pace diventa un appuntamento mensile

Alla grotta di Lourdes del Sacro Monte Calvario., ogni mese, il 25 alle 15, sarà recitato il Rosario della Pace organizzato dal gruppo di preghiera di Medjugorje dell'Ossola. Il 26 gennaio è stato organizzato dal gruppo il Rosario della Pace in unione con le intenzioni di preghiera del Papa. Domenica 23 gennaio all'Angelus il Papa si disse preoccupato per la situazione pericolosa in Ucraina.

Il pontefice in quell'occasione si era appellato alle persone di buona volontà e aveva indetto per il 26 gennaio una giornata di preghiera per la pace.

In seguito all'incontro alla Grotta di Lourdes del 26, alcuni partecipanti hanno chiesto agli organizzatori di far diventare l'incontro un appuntamento mensile. Il gruppo ha scelto il 25 di ogni mese, un giorno importante per i devoti della Regina della Pace di Medjugorje in quanto proprio il 25 di ogni mese la veggente Marija Pavlovic riferisce alla comunità cattolica il messaggio della Madonna di Medjugorje.