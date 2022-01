Tiro a segno, parte bene l'anno agonistico della squadra domese

L’anno agonistico del tiro a segno è iniziato con l’11° Memorial Daniele Ferrari, gara amichevole che si è svolta presso il Poligono di tiro di Milano e che ha visto la partecipazione di circa 150 tiratori provenienti oltre che dalla Lombardia, dal Piemonte, Valle d’Aosta, Lazio, Toscana, Veneto, Liguria, solo per citarne alcune.

La sezione TSN Domodossola si è presentata sulle linee di tiro con un nutrito numero di tiratori che si sono ben distinti nelle varie specialità e categorie, oltre ad essersi classificata al 10° posto a squadre.

Al suo esordio nella disciplina della carabina a 10 metri il giovanissimo Alessandro Beltrami nella categoria Allievi ha conquistato il 3° gradino del podio.

Sempre nella C.10 segnaliamo il primo posto per Lucia Pirazzi (Master donne), il 5° posto per Giada Miretti (Juniores donne) e 8° posto per Simone Grossetti (Juniores Uomini).

Nella pistola a 10 metri ottimo risultato per Cristina Fracassi con il suo 3° posto tra le Master Donne, 5° posto per un’altra giovane esordiente, Dalila Ianni (Ragazzi), 6° posto per Chiara Storti (Juniores Donne) e i piazzamenti di Alex Bleve (Uomini) e Gianluigi Bossi (Master uomini).