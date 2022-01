Cirio: “Raggiunto l’obiettivo di vaccinare in tempo chi da domani rischiava di restare senza green pass”

“Oggi abbiamo raggiunto un altro obiettivo importante, quello di vaccinare entro il 31 gennaio tutti coloro che da domani, con le nuove regole di durata del Green pass a 6 mesi, rischiavano di trovarsi senza certificazione verde valida" ha sottolineato il presidente Cirio.

"In un mese, da quando il Governo ha annunciato le nuove disposizioni, il Piemonte ha somministrato 1,3 milioni di vaccini. Una cifra record, merito dello sforzo enorme di tutti i nostri operatori che non si sono fermati un giorno, festività comprese. Resta ora il nodo degli over50 che, pur avendo l’obbligo vaccinale, non hanno ancora manifestato la volontà di vaccinarsi, circa 153 mila persone in Piemonte. Tutti coloro che nelle scorse settimane hanno preaderito sono stati convocati in modo da essere in regola con la scadenza di metà febbraio, quando chi ha più di 50 anni per lavorare dovrà mostrare il Super Green pass”.

Sono circa 153mila gli over 50enni piemontesi che hanno deciso di sottrarsi all'obbligo vaccinale imposto dal Governo. I dati della campagna vaccinale saranno affrontati martedì in una conferenza stampa.