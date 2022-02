Dopo il Chievo, il Vicenza: Squizzi allenatore dei portieri biancorossi

Cinquantasette chilometri separano Verona da Vicenza. Sono quelli che oggi si fa Lorenzo Squizzi, villadossolese che da anni ha lasciato al sua terra per vivere nel mondo del calcio professionistico. L’ultima avventura era stata il Chievo Verona, prima come portiere e poi come allenatore dei numeri uno della squadra veronese. Ma Squizzi, che a Verona vive, era stato protagonista anche dalla nascita della Clivense, la società nata sulle ceneri del Chievo e che è ripartita dalla 3a categoria in Veneto, sotto la guida tecnica di del suo compagno di squadra Sergio Pellissier. Della Clivense fa parte anche Davide, figlio di Lorenzo Squizzi, che pure gioca come portiere.

Ma le strade di papà a figlio si sono divise da alcuni mesi, da quando Lorenzo è diventato il preparatore dei portieri del Vivenza, formazione che sta lottando per la salvezza nel campionato di serie B. Un’altra avventura per Lorenzo al quale sono affidati i tre portieri biancorossi: Alessandro Cofente, Nicolas Gerardi e Matteo Grandi.