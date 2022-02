Per San Valentino l’Ecomuseo di Malesco propone la ‘Ecobox’

Per il giorno più romantico dell’anno l'Ecomuseo di Malesco presenta l’Ecobox a tema San Valentino.

"È possibile -spiegano gli organizzatori- scegliere fra un ricco ventaglio di prodotti e servizi, alcuni dei quali disponibili solo con questa iniziativa. Fra le offerte speciali vi sono massaggi rilassanti con la candela dell’amore, sedute di armocromia, cene romantiche per due, i fagioli magici dell’amore, decorazioni a tema fatte a mano e molto altro.Per comporre una Ecobox valida è necessaria una spesa minima di 15 euro, non vi sono vincoli sul numero minimo o massimo di elementi".

Le Ecobox si possono ordinare direttamente dal sito web www.ecomuseomalesco.it/Ecobox oppure è possibile compilare il modulo di comanda cartaceo disponibile in Pro Loco, in Comune e presso tutti gli esercenti che aderiscono al progetto. Un operatore contatterà gli interessati per stabilire le modalità di pagamento e di consegna.