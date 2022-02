Domani a Cosasca il primo incontro ‘Raccontami una Fiaba’

Sabato 12 febbraio alle ore 15 presso Salone parrocchiale di Cosasca si terrà ‘Raccontami una Fiaba’ Tra natura e parola Incontri di condivisione con il Parco Letterario Nino Chiovini.

Ognuno di noi ricorda almeno una storia che, mescolando reale e meraviglioso, lo ha fatto sognare a occhi aperti o gli ha insegnato una piccola verità attraverso la fantasia. Porta con te quel libro di fiabe che ti leggevano sempre o il giocattolo che abbracciavi mentre le ascoltavi.

Territori incantevoli hanno spesso ispirato autori di fama: è il caso delle morbide terre lombarde e venete, fonti di ispirazione per Virgilio, Manzoni e Petrarca, cui negli ultimi anni sono stati dedicati i relativi parchi letterari. Anche il Verbano-Cusio-Ossola, dalla fine del 2020, può vantare un Parco Letterario, dedicato a Nino Chiovini, autore che nel cuore della natura più selvaggia del Parco Nazionale della Val Grande trovò spunti per comporre pagine importanti della letteratura e della storia.

Il Parco Letterario Nino Chiovini, dopo un primo anno di vita fortemente condizionato dalle limitazioni pandemiche, inaugura questo nuovo anno con un ricco programma di incontri.

Dopo i primi appuntamenti a cavallo tra 2021 e 2022, l'Associazione Casa della Resistenza, capofila del progetto "Parco Letterario Nino Chiovini: promuovere la lettura tra natura e parola" sostenuto dalla Fondazione Cariplo attraverso il bando "Per il libro e la lettura", ha calendarizzato infatti altri eventi fino al mese di aprile pensati per avvicinare le persone attraverso momenti di condivisione e per creare future comunità di lettori.

Il Parco Letterario Nino Chiovini, nato per volontà della Casa della Resistenza e del Parco Nazionale della Val Grande, in collaborazione con Paesaggio Culturale Italiano, diventa così il catalizzatore di esperienze di lettura, grazie a una “itineranza” nei luoghi di ispirazione dell’autore.

Questa vocazione al “nomadismo” sarà il filo conduttore di tutto il progetto, ispirato dalla qualità letteraria e dalla forza evocativa delle pagine di Nino Chiovini, partigiano, storico e scrittore verbanese, protagonista nel campo della ricerca in Val Grande, nonché scrittore dalla riconosciuta valenza letteraria.

Le fiabe della nostra infanzia, i ricordi delle parole di Chiovini, i nuovi (e vecchi) modi di salutare, i ricordi della vita in alpeggio, i libri che scavano nell'anima ecologica di ognuno di noi: sono gli spunti individuati per questa serie di appuntamenti che si svolgeranno in alcune località del Verbano e dell'Ossola, grazie alle numerose collaborazioni con Comuni, Biblioteche e Associazioni.

Per informazioni:

Parco Letterario Nino Chiovini: cell. 349-3689037 | biblioteca@casadellaresistenza.it

– FB: https://www.facebook.com/ParcoLetterarioNinoChiovini - web: www.casadellaresistenza.it/node/485

Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle normative Covid-19 vigenti.

Email: biblioteca@casadellaresistenza.it

Website: www.casadellaresistenza.it/node/485

Tel: +39 349 3689037