Le indagini del sostituto procuratore Barlucchi sui concorsi truccati nelle università

Un volto noto nelle immagini mandate in onda dalla Rai, nella trasmissione ‘Presa diretta’ , di sabato scorso. La trasmissione condotta da Roberto Iacona ha puntato i riflettori su quanto succede in alcune Università e sul sistema poco trasparente che tocca le sedi universitarie. Una approfondita inchiesta sui concorsi truccati. Tra gli intervistati anche il magistrato Paolo Barlucchi, che dal 1993 al 2002 è stato pubblico ministero, pretore e poi giudice al Tribunale di Verbania e nella sede staccata di Domodossola. Un volto noto per i cronisti che frequentavano le aule di giustizia provinciali.

Barlucchi è stato intervistato come sostituto procuratore in Corte d’Appello a Perugia. I suo nome era legato anche ad una inchiesta che due-tre anni fa a Firenze aveva portato all’arresto di sette professori universitari per concorsi truccati. Inchiesta che aveva visto 59 persone indagate.