Dal 10 marzo tornano pop corn e bevande nei cinema. Via divieti di consumazione anche per teatri, concerti e stadi

"Dal 10 marzo sarà nuovamente possibile consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive": Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, annuncia la decisione presa all'unanimità dalla Commissione Affari Sociali della Camera.



La notizia era molto attesa da uno dei settori più colpiti dalle restrizioni dovute alla pandemia: il divieto di consumere cibo e bevande era stato introdotto a Natale, penalizzando in maniera pesantissima soprattutto i cinema - con il crollo delle presenze in sala - dove la vendita di pop corn, caramelle, snack e bevande, da consumare poi durante la visione, è un rito irrinunciabile per moltissimi italiani.