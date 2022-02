Questo fine settimana i tributi agli Articolo 31 e ai Linkin Park all’Urban di Cosasca

Si esibiranno venerdì 18 febbraio sul palco dell’ Urban food & Beverage di via Leonardo da Vinci a Trontano, a partire dalle 20.30 il tributo agli Articolo 31. I Domani Smetto sono energia pura sul palco, i loro live sono carichi di ritmo e di adrenalina; sanno far cantare e divertire il pubblico in ogni situazione.L’alchimia fra i pezzi degli Articolo 31 e quelli della carriera da solista di J-Ax è l’unione del rap con il rock ed il punk... insomma un live che non si trova in giro e che porta energia e carica.

Tutto è in chiave rap’n’roll, miscela di rock e rap che è diventato il credo artistico di J-Ax in questa seconda fase della sua carriera, senza dimenticare i beat degli Articolo 31 che hanno fatto lo storia dell’ hip hop in Italia. La miscela che ne esce fa divertire, gridare, sudare. La band in duo live acoustic set accompagnerà la cena.

Sabato 19 febbraio sarà invece la volta dei ‘Linkin’, attivi nella scena nazionale dal 2016. I membri, musicisti con esperienze e studi diversi, si sono uniti per ricreare e portare al pubblico italiano l’energia della band statunitense, in una scaletta che comprende brani tratti da tutti gli album in studio dei Linkin Park, dal primo all’ultimo.

È un progetto che vuole trasmettere la passione e l’energia che i Linkin Park portavano sul palco insieme a tutte le loro sfaccettature, in cui rock, pop, hip-hop, elettronica e nu metal si univano per creare uno show unico nel suo genere, coinvolgente, energico, ma anche profondo e intenso. Durante le serate si potranno gustare le pizze gourmet cucinate con farine italiane e i migliori prodotti locali, i cocktail e le birre più antiche d'Europa.

Dopo i concerti il divertimento continua con i dj sets del resident Bunny e di tanti dj ospiti.

Instagram

Facebook

www.urban-italianpub.it

Via Leonardo Da Vinci 26/A

Trontano zona industriale

Prenotazioni: +39 345 1067383

Le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme anti covid.