Villadossola, decolla il progetto ''Tutti in campo''

‘’Un bel progetto sotto l’aspetto formativo ed educativo. E’ un vero progetto di comunità’’. Così Maurizio De Paoli, presidente della Fondazione Comunitaria Vco, ha definito l’idea, incoraggiando i promotori di ‘’Tutti in campo’’, il progetto promosso dall’Oratorio di Villadossola per una riqualificazione degli spazi sportivi. Un’idea che ha lo scopo di far crescere ancor di più il ruolo dell’oratorio quale centro di aggregazione, socialità, sviluppo educativo. Una proposta che coinvolge la città.

Il parroco don massimo Bottarel, il coadiutore don Alberto Andrini ed i loro collaboratori hanno illustrato il progetto nel corso della conferenza stampa. In questa prima fase sono già stati raccolti 16 mila euro, anche se per realizzarlo in toto ne saranno necessari 300 mila. Finanziamenti dovrebbero arrivare dal Comune di Villa e dalla Fondazione Tami, da aziende private e attraverso iniziativa dello stesso oratorio, una sinergia per consentire di coprire la metà della cifra. Poi, per completare il tutto si spera nella Fondazione. Il 2022 servirà a raccogliere fondi, il 2023 per realizzare il progetto che prevede la riqualificazione dell’area esterna, la realizzazione di un campo di calcio a 5, di uno di pallavolo e il rifacimento di quello da basket. Un progetto di comunità, che trova l’appoggio anche dall’Istituto Bagnolini, come spiegato dalla dirigente Stefania Rubatto. Il coinvolgimento delle scuole permetterà di definire un “patto di comunità”, in cui scuola ed oratorio siano protagonisti nella crescita educativa degli studenti attraverso varie attività ludico-formative.

Intanto in molti negozi di Villadossola sono apparse decalcomanie e barattoli per raccogliere fondi per ‘’Tutti in campo’’. Sulla pagina face book dell’Oratorio sono stati pubblicati i volti di alcuni titolari di attività che hanno aderito all’iniziativa che sta coinvolgendo la città.