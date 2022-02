Domo piange la scomparsa del dottor Piero Cassani

Lutto a Domodossola per la scomparsa di Piero Cassani. Per anni il dottor Cassani è stato primario del reparto di Medicina dell'ospedale San Biagio, oltre che medico di base e specialista in Cardiologia e Medicina Interna.

Un medico d'altri tempi, come il padre Giovanni, un camice bianco sempre disponibile per i suoi pazienti e non solo sia nelle corsie dell'ospedale domese sia nel suo ambulatorio privato. La porta del suo ambulatorio a pochi metri dalla vecchia entrata dell'ospedale San Biagio in via Mauro era sempre aperta. Dalla seconda metà degli anni '60 iniziò a lavorare in quella che era la sua seconda casa. Al San Biagio ha per anni lavorato nell'allora reparto di Medicina e Cardiologia, per poi ricoprire l'incarico di primario di Medicina per 20 anni.

Era stato socio del Rotary Club e da sempre lui e la sua famiglia erano stati molto legati al Carnevale domese. Per anni la mamma di Piero, Camilla, era stata madrina del Comitato Polenta e Sciriuii. Piero Cassani lascia la moglie Mirella e i figli Giovanni e Matilde. La data dei funerali non è ancora stata fissata.