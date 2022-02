In Collegiata si celebra la messa della Festa della Cella in ricordo di Rosmini

I padri Rosminiani del Sacro Monte Calvario e i fedeli si preparano a vivere la festa della Cella che ricorda l'arrivo al Sacro Monte Calvario del Beato Antonio Rosmini. Il 20 febbraio 1828, quell'anno mercoledì delle ceneri, il Beato Antonio Rosmini giungeva al Sacro Monte Calvario di Domodossola, dove intendeva comprendere meglio e dare inizio a ciò che Dio voleva da lui.

In quella quaresima scrisse le “Costituzioni dell'Istituto della Carità” e avviò quell'esperienza religiosa che divenne l'Istituto della Carità dei Padri Rosminiani e successivamente le “Suore della Provvidenza Rosminiane”.

Una data divenuta cara ed occasione per Padri, suore, ascritti e amici, e domesi per ritrovarsi insieme con diverse iniziative e celebrazioni nei giorni vicino a questa ricorrenza.

A Domodossola Rosmini fondò le due congregazioni: l'Istituto della Carità e le Suore della Provvidenza. La città ospita poi le scuole che portano il suo nome. Oggi alle 16 nella sala del Buon Pastore in via Canuto 12 vi sarà la proiezione di un Docufilm su Rosmini “Antonio Rosmini, pensatore e profeta” , una pellicola promossa dal Comune di Rovereto dal Centro studi Antonio Rosmini dell'Università di Trento e altri enti in collaborazione con l'associazione Conventus e l'associazione Cinema Cristiano, Alle 18.00 nella chiesa della Collegiata di Domodossola la messa presieduta dal padre generale don Marco Tanghetti, concelebrata dal parroco e vicario episcopale don Vincenzo Barone, dai padri rosminiani e dai sacerdoti di Domodossola e dintorni. Nella chiesa domese a ricordare l'incontro tra Rosmini e la terra ossolana c'è una statua di Rosmini messa al lato opposto dalla statua di San Giovanni Bosco.

Le celebrazioni della festa della Cella sono iniziate il 13 febbraio alle 17.30 con un concerto nell'aula Magna del Collegio Mellerio Rosmini. In settimana dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare e pregare nella cella del Beato Rosmini. Per essere accompagnati alla cella occorre suonare alla portineria del Convento. Domenica 20 alle 15.30 nella sala Bozzetti il padre generale incontra suore, ascritti e volontari del Calvario.