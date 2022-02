‘Ricordi della vita d'alpeggio’, un incontro a Premosello per far rivivere storie ed oggetti del passato

Martedì 22 febbraio alle 20.30 presso la sala don Stoppini a Premosello Chiovenda si terrà l’incontro ‘Ricordi della vita d'alpeggio’ Incontri di condivisione con il Parco Letterario Nino Chiovini.

La vita degli ‘alp’ della Val Grande si tramanda nel silenzio dei vecchi oggetti appesi ai muri delle nostre case. Ma per una sera può tornare a vivere grazie al tuo racconto: a cosa serviva quel particolare oggetto e perché l’hai conservato? Portalo con te e condividi la sua storia!

Territori incantevoli hanno spesso ispirato autori di fama: è il caso delle morbide terre lombarde e venete, fonti di ispirazione per Virgilio, Manzoni e Petrarca, cui negli ultimi anni sono stati dedicati i relativi parchi letterari. Anche il Verbano-Cusio-Ossola, dalla fine del 2020, può vantare un Parco Letterario, dedicato a Nino Chiovini, autore che nel cuore della natura più selvaggia del Parco Nazionale della Val Grande trovò spunti per comporre pagine importanti della letteratura e della storia.

Il Parco Letterario Nino Chiovini, dopo un primo anno di vita fortemente condizionato dalle limitazioni pandemiche, inaugura questo nuovo anno con un ricco programma di incontri.

Le fiabe della nostra infanzia, i ricordi delle parole di Chiovini, i nuovi (e vecchi) modi di salutare, i ricordi della vita in alpeggio, i libri che scavano nell'anima ecologica di ognuno di noi: sono gli spunti individuati per questa serie di appuntamenti che si svolgeranno in alcune località del Verbano e dell'Ossola, grazie alle numerose collaborazioni con Comuni, Biblioteche e Associazioni.

Per informazioni:

Parco Letterario Nino Chiovini: cell. 349-3689037 | Email biblioteca@casadellaresistenza.it