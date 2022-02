Il forte vento causa danni a Macugnaga

La coda lunga di Eunice la tempesta che ha flagellato il nord Europa ha fatto sentire la sua forza anche a Macugnaga.

Ieri mattina alle 10.30 al Belvedere è stata registrata una raffica di vento che ha toccato i 154km/h.

Intenso lavoro anche per le squadre dei Vigili del Fuoco Volontari, tre gli interventi: il primo assieme alla squadra con l'autoscala di Domo sono intervenuti per mettere in sicurezza lo stabile della ex funivia Pecetto - Piani Alti di Rosareccio.

Poi altra uscita per il tetto della RC Baita Toffi e nel pomeriggio per rimuovere un grosso abete caduto nei pressi dell’Ufficio Postale.