''I black out? Le nostre segnalazioni sono state tempestive''

Uno dei punti luce fatti cadere dal vento in via Gorva

"Abbiamo segnalato tutti i problemi avuti dall’illuminazione in città. E lo abbiamo fatto con prontezza ogni qualvolta i cittadini lo evidenziavano. Spero proprio che entro lunedì siano risolti tutti i guai’". Così parla Massimo Gervasoni, assessore ai lavori pubblici del Comune di Villa. I continui black out della rete di illuminazione non soddisfa neppure gli amministratori villadossolesi. "Abbiamo scritti ben tre volte alla società che gestisce l’illuminazione - aggiunge Gervasoni – e spesso il stesso la sera a volte faccio un giro della città per vedere la situazione. Certo che più che sollecitare non possiamo fare".

Intanto in alcune zone della città la luce è tornata ieri sera, mentre in via Gorva a Villadossola segnalano i danni del vento di alcuni giorni fa, con l’abbattimento di alcuni punti luce.

Va anche ricordato che è in corsoa Villadossola da molto tempo il cambio di gestione per la gestione della rete pubblica.