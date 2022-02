Perdura il black out in alcune vie di Villadossola. Da alcune sere qualche via cittadina è al buio completo, soprattutto nella zona sud ma anche al centro.

Ultimamente sono cresciuti i problemi alla rete elettrica pubblica che a più riprese ha visto zone della città restare senza luce anche per diverse settimane, come successo in passato ad esempio in via Sempione e via Caprilei.

Lamentele invece arrivano per la scarsa illuminazione al Villaggio operaio.