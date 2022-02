A Domobianca365 si festeggia il Carnevale

Dopo due anni di sospensioni e rinvii finalmente torna il Carnevale. Festeggiato da sempre con scherzi, divertimento, parate storiche in costume, questo momento, che segna l’inizio della quaresima, quest’anno come non mai assume i connotati di una piccola, ma importante, liberazione. Il Martedì Grasso, giornata dedicata alle ultime feste in maschera, allo scherzo e al gioco, sarà il culmine degli eventi sulla neve che Domobianca 365 ha organizzato per questa edizione 2022 del Carnevale.

Si comincia venerdì 25 febbraio con lo sci in notturna sui 3 chilometri della pista illuminata e con "The Mask Party" la festa in maschera nei locali dell'ex Rifugio Lusentino, davanti al piazzale di Domobianca. Qui dj set, musica, pizze e birre artigianali saranno gli ingredienti per un divertimento assicurato.

Sabato 26 febbraio alla Baita Motti, all’arrivo della prima seggiovia, sarà celebrata la festa di chiusura della stagione del campionato di parapendio con tanta buona musica e i cocktail di Domobianca preparati dalla squadra di bartender.

Il giorno successivo, domenica 27 febbraio après ski con inizio alle ore 13 sulla terrazza della Baita Motti e dalle 15.30 al LuseBar.

Lunedì 28 febbraio allo Ski Bar, il ristoro più alto di Domobianca365, menù speciale con Polenta e Salamit, il piatto tradizionale di carnevale domese.

I festeggiamenti di Carnevale sulla neve si concluderanno nella giornata del Martedì Grasso, il primo di marzo, con la festa alla Baita Motti in collaborazione con il Comitato Carnevale Domese.

Sempre martedì primo marzo, alle ore 11.00 apertura straordinaria del Parco Avventura Domobianca che offre percorsi sospesi tra i meravigliosi boschi di faggio dell’Alpe Lusentino. Tanto divertimento per famiglie e bambini che potranno arrampicarsi su ponti tibetani, passerelle, carrucole e corde e trascorrere qualche ora di avventura e svago in mezzo alla natura, a pochi minuti dalla città di Domodossola. Nel pomeriggio sarà offerta la merenda con le chiacchiere di carnevale.

A Domobianca 365 lo sci prosegue anche in queste settimane dove il sole è tornato a farla da padrone e le precipitazioni, tanto auspicate, si fanno ancora attendere. Con l’innevamento artificiale si scia sulle piste Selva Grande, Prel e Prati, e sulle piste per i più piccoli servite dallo skilift Baby e da due tapis roulant.

Per imparare a sciare o migliorare la propria tecnica è sempre a disposizione la Scuola Sci di Domobianca365 con trenta professionisti che insegnano sci alpino, snowboard, free-ride, freestyle. Tutte le informazioni scrivendo all’indirizzo scuola@domobianca365.it o visitando la pagina https://domobianca365.it/inverno/scuola-sci.php del sito di Domobianca365.

Anche nel periodo di Carnevale il prezzo dello skipass festivo (sabato e domenica) giornaliero è di 33 euro, ridotto a 26 euro per under 14, over 65 e residenti nel comune di Domodossola. Durante la settimana si scia con uno skipass scontato a 26 euro, ridotto a 21 euro. Tutti gli skipass sono acquistabili online o direttamente alla biglietteria di Domobianca365.

Domobianca è “La Montagna vicina”- una stazione sciistica a 20 minuti di auto dal centro di Domodossola nella provincia del Verbano Cusio Ossola in Piemonte. Conta su 20 chilometri di piste di tutti i livelli di difficoltà, servite da 4 seggiovie, 2 sciovie e con 3 tapis roulant per avviare alla pratica dello sci i più piccoli. Sono presenti 3 punti di ristoro per un totale di oltre 600 posti a disposizione nella stagione invernale, una Scuola Sci, servizi di noleggio dell’attrezzatura. La stazione è innevata anche grazie a un impianto artificiale che copre 10 km di piste. Sede di numerose gare a livello agonistico è spesso scelta come località di allenamento dalle squadre nazionali di sci. Domobianca365 è a 140 km da Milano, 110 da Novara e Varese, 100 da Lugano (CH). La stazione fa parte del Gruppo Altair che ne ha rilevato la proprietà nel 2019.

