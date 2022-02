Avas Ossola pronta a riprendere l'attività di assistenza a malati e anziani

Il 29 marzo nel salone della Cappuccina, alle 20.30, si svolgerà l'assemblea generale dell'Avas Ossola (Associazione Volontari Assistenza Sanitaria).

Nei giorni scorsi si è svolto il direttivo al quale ha preso parte anche l'assistente spirituale don Nicola Salsa. Durante l'assemblea, presieduta dalla presidente Alessandra Bergamini, è stato approvato il bilancio del 2021 ed è stato trattato il tema del rifacimento del sito. Si è deciso per il 3 maggio un incontro dei volontari, al quale interverrà l'assistente spirituale. Il tema sarà fare il punto per la ripresa del servizio dopo il lungo periodo di stop. I volontari auspicano, visto il miglioramento della situazione pandemica, una graduale ripresa dei servizi pur con l'osservanza delle normative anticovid.

L'Avas intanto ha iniziato il tesseramento per il 2022. Attualmente i soci iscritti sono 116.

L'associazione di volontari ha come obiettivo dedicare parte del proprio tempo alla vicinanza, all’ascolto ed al servizio di malati ricoverati dell‘ospedale di Domodossola nei settori di Traumatologia, Medicina e Chirurgia, agli ospiti delle Case di riposo di Domodossola, Villadossola, Premosello e Varzo , a persone anziane e in condizioni di disagio fisico e psicologico a loro domicilio nei principali Comuni dell’Ossola.

L'associazione interviene in tre diversi campi operativi, con appositi accordi con l’ASL, con le Residenze per anziani e con il Servizio sociale (C.I.S.S.). “Purtroppo con la pandemia quasi tutte le attività erano state sospese -dice la presidente Alessandra Bergamini- . Qualche volontario nel periodo da agosto a dicembre aveva prestato servizio nella casa di riposo di Domodossola e Villadossola, per fare compagnia agli anziani e aiutare nella sanificazione degli ambienti in occasione delle visite dei parenti e qualcuno aveva prestato servizio domiciliare; poi erano state nuovamente sospese le attività. Ora il desiderio di poter riprendere è davvero tanto”.