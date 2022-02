Caccia, Anlc Piemonte: “Rifondare il comprensorio Alpino Vco 1 nel segno della trasparenza”

Riceviamo e pubblichiamo.

Non è notizia di oggi ma di dominio pubblico: da voci insistenti e ripetute parrebbe che un’indagine della procura recentemente abbia coinvolto il Presidente di uno dei comprensori alpini Piemontesi, nello specifico il VCO 1 (Verbano Cusio Ossola 1) con capi d’imputazioni piuttosto seri, la notizia non ha certo stupito la nostra associazione ANLC, il Presidente del CA VCO 1, rag. Bruno Campagnoli è stato sollevato dall’incarico da parte della Regione Piemonte per le note vicende giudiziarie non completamente rese comprensibili dagli organi di stampa.

Sono seguite, a nostro avviso tardamente, le dimissioni dell’esautorato Presidente!

La nostra associazione non ha mai risparmiato critiche ad una gestione del comprensorio molto, troppo”personalizzata” e per niente incline al dialogo ed al confronto!

La situazione venutasi a creare potrebbe rappresentare un trampolino per una seria rifondazione del comprensorio Alpino VCO 1 nel segno della trasparenza e del dialogo nel rispetto dei diversi interessi e opinioni dei Cacciatori e degli altri elementi coinvolte per la difesa del nostro territorio, venabile e non, senza trascurare la specificità di Zona Alpi!

Troppi sono ancora i problemi della caccia in piemonte, molti dei quali tuttora irrisolti e imputabili a quegli uffici, ma che sarebbe inutile ora elencare; piuttosto sarebbe il caso di cominciare a fare le cose seriamente.

Non deve essere questo il momento delle polemiche o delle rivalse ma il punto di partenza per ritrovarsi costruttivamente attorno ad un tavolo di concertazione per il futuro della nostra passione!

