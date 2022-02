Attraverso l'Ossola arriva il 10% del gas importato in Italia

La crisi Ucraina e l’aumento dei costi per l’energia stanno mettendo in difficoltà l’Italia per quanto riguarda gli approvvigionamenti energetici. In Italia il gas entra attraverso alcuni metanodotti al sud, dal Fruili, ma anche attraversa la nostra valle, con un gasdotto che permette di convogliare il gas da Norvegia e Olanda.

Dai giacimenti del Mare del Nord, il gas raggiunge l'Italia attraverso il Passo Gries in alta Formazza, dove si trova il punto di interconnessione con la rete nazionale di Transitgas, il gasdotto che trasporta il gas proveniente da Norvegia e Olanda.

Transitgas, lungo 293 km, serve anche Germania e Svizzera dove si connette con l'altro gasdotto Trans Europa Naturgas Pipeline, che corre per 500 km dai Paesi Bassi fino alla Svizzera.

Molto importante è la ‘centrale’ basata a Masera, poco distante dalla statale 33 del Sempione.

"Al momento dall’entry point di Passo Gries, considerato un giorno tipo di questo periodo, sta arrivando circa il 10% del gas importato dal nostro Paese" ci spiega Snam che abbiamo sentito per capire l’importanza del gasdotto 'ossolano'.

"Valori superiori alla media del 2021, che si era attestata tra il 2 e il 3% anche in funzione dell’entrata in esercizio del TAP dall’Azerbaigian" aggiungono da Snam.

"La centrale di Masera – aggiungono - negli ultimi anni è diventata ancora più strategica per il sistema gas nazionale grazie all’avvio del reverse flow, cioè della possibilità di invertire il flusso nelle condotte, rendendo l’Italia un Paese non più solo importatore di gas, ma in grado anche di esportarlo verso altri Paesi europei. Questo si è verificato in una trentina di casi nel 2021. L’inversione di flusso si verifica quando le dinamiche di prezzo rendono favorevole per i Paesi del Nord Europa approvvigionarsi da Sud, cioè dall’Italia".