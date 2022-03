La Valle Vigezzo si mobilita per i profughi ucraini

In Valle Vigezzo si è messa in moto la macchina della solidarietà per portare aiuti alle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina.

Il comune di Malesco, la Protezione Civile di Valle, di Malesco e di Druogno in collaborazione con Famiglie Solidali e i comuni di tutta la valle Vigezzo si stanno infatti organizzando per raccogliere beni di prima necessita’ e indumenti invernali per tutte le età.

I punti di raccolta saranno i negozi di generi alimentari della valle che aderiranno all’iniziativa, la Proloco di Malesco da a disposizione i suoi locali per lo stoccaggio degli abiti.

"Vi chiediamo di portare solo indumenti che possono essere utili in questo periodo dell’anno per evitare di creare inutili depositi di merce. Quasi certamente ci saranno almeno due date di partenza" fanno sapere i promotori dell'iniziativa. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti numeri: 347-3912472 (Daniele Prelli); 376-03376 50 (Famiglie Solidali)