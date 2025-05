Aperto il bando per il sostegno all’affitto alle famiglie in difficoltà economica

Al via il bando per il sostegno alle famiglie in difficoltà economica per il pagamento dei canoni di affitto, nell’ambito del progetto “Reti territoriali contro la povertà – Codice progetto 2022-3330”, di cui è Ente capofila la Parrocchia di Domodossola.

L’Amministrazione Comunale, con il contributo della Fondazione Cariplo, annuncia l’apertura del bando per l’attivazione di misure di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione.

Il bando sarà attivo a partire dal 19 maggio e rimarrà aperto fino al 17 giugno 2025 alle ore 12:00.

Possono presentare domanda i cittadini residenti in possesso dei requisiti previsti dal bando, tra cui un valore ISEE fino a € 12.000.

Il contributo sarà erogato direttamente al locatore per un massimo di € 500,00 sulla base di una graduatoria stilata dall’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, in collaborazione con il CISS Ossola, fino ad esaurimento fondi.

Il modulo di domanda e il testo completo del bando sono disponibili sulla home page del sito web istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.domodossola.vb.it oppure presso l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune, siti in Via Romita n. 22 a Domodossola durante l’orario di apertura al pubblico (martedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00).

Per informazioni contattare:Comune di Domodossola: telefono 0324- 46545 Email: servizi.sociali@comune.domodossola.vb.i



C.I.S.S. Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali: Telefono 0324-52598 Email: segreteria@ciss-ossola.it