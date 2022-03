All’oratorio di Domo la festa di Carnevale

Non ci saranno per il carnevale sfilate e carri per i ragazzi dell'oratorio del Sacro Cuore di Domodossola, ma la parrocchia ha organizzato una grande festa per lunedì 28 febbraio con una serie di iniziative con giochi, aperitivo cena e uno spettacolo circense.

Il 28 alle 17 ci saranno giochi e animazioni per i ragazzi dalla prima elementare alla terza media. Alle 18.30 è in programma un grande aperitivo e il biglietto alla super tombola al costo di 7 euro- Alle 19.30 ci sarà la cena di carnevale al costo di 10 euro.

Alle 21 è previsto lo spettacolo con arti circensi con la compagnia Wanda Circus e per concludere vi sarà l'estrazione della Super tombola gastronomica.

Per partecipare all'iniziativa coloro che hanno più di 12 anni devono avere il green pass rafforzato.