Domo, in piazza Mercato è il giorno di polenta e sciriuii

Domenica di carnevale in piazza Mercato a Domodossola. Il Comitato Polenta e Sciriuii è al lavoro dalle prime ore del mattino per preparare la tradizionale polenta con i salamini. Nessuna sfilata di maschere e carri, niente matrimonio per Togn e Cia, ma il comitato ha comunque voluto cercare di riportare un po' di normalità dopo questi due anni di pandemia. In mattinata il sindaco sarà sullo storico palco del Comitato per omaggiare Franco Cantonetti, storico membro del sodalizio carnevalesco cittadino scomparso nel 2020.

Dalle 14,30 animazione in piazza con dj Tanza.