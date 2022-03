Domani l'Adorazione Eucaristica per la pace

Accogliendo l'invito del Papa, che per mercoledì 2 marzo inizio della Quaresima ha indetto una giornata di digiuno e preghiera per la pace, lo stesso giorno la parrocchia domese ha in programma l'Adorazione Eucaristica dalle 9.30 alle 20.30.

I fedeli in questa giornata sono invitati a recarsi in chiesa per una preghiera per implorare la pace in Ucraina e nel mondo.

Alle 9 alle 15.30 alle 18.30 e alle 20.45 sarà celebrata la messa con la benedizione e l'imposizione delle ceneri.

I sacerdoti prima della messa sono disponibili per la confessione.