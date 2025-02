Sanità pubblica in crisi, se ne parla domani a Villadossola

Sarà la sanità pubblica il tema dell’incontro organizzato per domani mattina (sabato 21) in sala consiliare a Villadossola (ore 9,45). Parteciperà l’ex ministro della salute , Roberto Speranza.

‘’Si discuterà della difesa della sanità pubblica messa a rischio dalle scelte del governo nazionale e dalla giunta della regione Piemonte, delle proposte per il territorio a cura della commissione sanità del Pd provinciale, dei contenuti di un possibile ospedale nuovo ed unico per il Vco, delle esperienze delle case di salute e delle future Case di Comunità, della situazione e delle condizioni dei lavoratori del comparto, della situazione della sanità della regione Piemonte’’ scrive in un comunicato il Pd del Verbano Cusio Ossola, che organizza l’incontro per mettere a fuoco la situazione della sanità nazionale e quella della nostra provincia.

Oltre all’ex ministro, interverranno i rappresentanti dei medici ospedalieri e dei sindacati, Gianna Pentenero, capogruppo del Pd in consiglio regionale, e Domenico Rossi, segretario regionale del Pd.