Carnevale, le modifiche alla viabilità nel centro cittadino

La polizia locale di Domodossola ha emesso un’ordinanza per la temporanea chiusura delle vie centrali della città in occasione della sfilata di apertura del Carnevale Domese 2025, in programma per sabato 22 febbraio.

Nel pomeriggio è dunque previsto il divieto di transito, a partire dalle 16.30 e fino alla fine della manifestazione, lungo il percorso della sfilata: da piazza Matteotti si prosegue poi in corso Paolo Ferraris, corso Fratelli Di Dio, piazza Repubblica dell’Ossola e piazza Rovereto.

Il divieto di transito è valido per tutti i veicoli, compresi residenti e autorizzati Ztl.