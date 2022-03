Prima Categoria, Varzese beffata al 92': solo un pari a Oleggio

‘’Abbiamo avuto 7 occasioni da gol e abbiamo subito il pari al 92’. Anche loro si sono stupiti che la Varzese, come gioca, abbia solo 20 punti’’. Gianni Lipari, tecnico della Varzese, torna da Oleggio con un pari (1-1) molto, molto stretto. La squadra ha tenuto in mano la partita ma ha pagato pegno in zona Cesarini. I granata sono andati in vantaggio con Filippini, ma l’Oleggio ha pareggiato a tempo scaduto al 90’. Un peccato perché i tre punti avrebbero allontanato ancore di più la zona calda.

‘’Non abbiamo mai concesso occasioni all’Oleggio - afferma Lipari - , Daoro e Biselli hanno avuto diverse palle gol, abbiamo preso un palo e creato molto. Ed anche a Momo era stato così come pure con Carpignano in casa. Le nostre prestazioni sono sempre buone, non posso dire nulla ai ragazzi Spero di recuperare Ariola assente da 4 mesi. A Oleggio ho dovuto far giocare due 2004: Blardone e Pelfini’’

Finisce 0 a 0 il derby dell’Ossola tra Fomarco e Ornavassese. Partita delicata per entrambe, reduci la prima del successo di Momo, la seconda dal ko interno col Feriolo. Il pari consolida la classifica delle due formazioni .

La Virtus Villa torna da Omegna con un 3 a 3. Le reti ossolane sono firmate tutte da Matteo Primatesta. Ma qui fa notizia soprattutto la vicinanza mostrata dei giocatori a Denis Akhtiankin, difensore di origini ucraine che milita nella file biancocelesti.

Cade, di misura, una malconcia Crevolese a corto di uomini. La sconfitta di Feriolo (1-0) è figlia di troppe assenze, ma conferma una Crevolese tosta.