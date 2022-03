La parrocchia di Piedimulera ospiterà una famiglia ucraina

Anche Piedimulera si mobilita in aiuto dei profughi ucraini, il Comune sosterrà la parrocchia che ospiterà una famiglia fuggita dalla guerra nella casa parrocchiale.

Scrive il sindaco Alessandro Lana: “Oggi ho avuto un confronto con il nostro Don Simone, il quale mi ha informato che da venerdì ospiterà in casa parrocchiale una mamma con i suoi tre bimbi provenienti dall'Ucraina, in fuga dalla guerra”.

Prosegue il primo cittadino: “Come Amministrazione Comunale ci siamo riuniti in serata ed abbiamo ovviamente espresso il nostro supporto per quello che potremo fare. Come piccolo Comune noi lavoreremo con la nostra Parrocchia per aiutare concretamente questa famiglia, sarebbe inutile impegnarci in grossi progetti di accoglienza fuori paese che non saremmo in grado di gestire e avranno bisogno di un coordinamento prefettizio”.

Conclude Lana: “Per qualsiasi aiuto e informazione è Don Simone il referente e noi lo aiuteremo e sosterremo passo passo in questa lodevole iniziativa. Piedimulera, anche in questa occasione, farà la sua parte e la farà da subito”.