Il Covid fa saltare la sfida al vertice tra Studio Immobiliare VCO Domo e Volley Montanaro

Sabato 26/02 si sarebbe dovuto disputare il big match nel campionato di serie D maschile tra Volley Montanaro (secondo in classifica) e Studio Immobiliare VCO Domo (primo). Le due squadre, ormai appaiate in classifica, si stavano avvicinando al match in situazioni diverse: i domesi infatti dall’11 dicembre avevano disputato un solo match con Novara (il 12 febbraio), subendo la prima seria sconfitta stagionale (3 a 0) e poi si erano nuovamente dovuti fermare a causa del turno di riposo, vedendo quindi ancor di più spezzettato il loro cammino con conseguente perdita del ritmo di gara e disabitudine alla fase gioco. I torinesi invece arrivavano dalla bella e convincente vittoria contro Alessandria, ma soprattutto sapevano di poter contare sul fattore campo.

Venerdì sera però, quando tutto ormai era stato definito e preparato per la gara dell’indomani, è arrivata la comunicazione da parte della Federazione del rinvio della gara per motivi precauzionali a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra del Montanaro.

La gara quindi è stata spostata a data da definirsi e verrà riprogrammata nelle prossime settimane. Al di là di tutto, è indiscusso che il cammino del Domo ha subito un ulteriore stravolgimento che, se da un lato era da mettere in conto visto le difficoltà legate alla situazione pandemica, dall’altro aumenta la complessità del calendario al quale i domesi andranno incontro da qui ad aprile. Lo Studio Immobiliare VCO infatti tornerà in campo il prossimo sabato in casa del Biella Volley, fanalino di coda del campionato, ma squadra giovane e in crescita. E lo farà dopo tre settimane dall’ultima gara disputata (e persa). Rientri in campo di questo tipo si sa che non sono mai facili ed un eventuale passo falso potrebbe compromettere seriamente il cammino degli ossolani; quindi la gara risulta particolarmente delicata. Inoltre ci sarà da ricalendarizzare la gara di Montanaro, ma gli spazi di manovra sono strettissimi: il match lo si recupererà infrasettimanalmente (con l’impossibilità di molti degli atleti ossolani a prenderne parte) oppure sabato 26 marzo, week end nel quale Domo ha già in programma una gara fondamentale contro Alessandria il giorno dopo (27/03). Giocare in meno di 24 ore due partite così importanti non è facile per nessuno e quindi il rischio che in una delle due ci siano strascichi fisici o mentali è dietro l’angolo.

Non sarà facile, ma Domo è abituato a lottare e sicuramente lo farà anche nei prossimi due mesi.