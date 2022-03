Crevoladossola, l'oratorio raccoglie beni di prima necessità per l'Ucraina

L'oratorio don Bosco di Preglia organizza una una raccolta di viveri e beni di prima necessità per l'Ucraina all'ex asilo in piazza IV novembre aperta fino al 6 marzo. Oggi al mattino dalle 9 alle 11 e al pomeriggio dalle 16 alle 18, domani dalle 10 e alle 12 e dalle 16 alle 18.

È possibile portare indumenti invernali, biancheria da letto, asciugamani, pannolini per bambini e pannoloni per adulti, sacchi a pelo, coperte, prodotti per l'igiene personale, garze e bende sterili, antibiotici, analgesici, antipiretici, antistaminici, guanti monouso, mascherine, generi alimentari a lunga scadenza, alimenti per bambini, piatti e posate monouso.

Anche le parrocchie di Beura Cardezza, Cosasca, Cuzzego e Prata organizzano una raccolta però esclusivamente di medicinali in collaborazione con la Caritas diocesana, è possibile consegnare i medicinali direttamente a don Paolo prima o dopo le messe e presso la farmacia San Michele di Beura.

La lista dei farmaci e medicamenti necessari.

Benda orlata Benda coesiva- Garza iodoformio-Cotone idrofilo-Gazza idrofilo-Compressa garza 16 strati sterile 10×10 -Compresse TNT sterili e non sterili -Bende elastiche -Bende oculari -Bende all’ossido di zinco -Medicazione sterile -Tamponi garza - Cerottini sutura- Guanti monouso Guanti chirurgici sterili -Lacci emostatici - Lacci emostatici in silicone - V AC apparecchi e ricambi - Kit per sutura- Kit per il trattamento delle ferite -Bisturi monouso sterili -Farmaci emostatici -Farmaci antidolorifici - Farmaci anticoagulanti -Farmaci antistaminici -Farmaci antinfiammatori -Farmaci antipiretici -Traverse -Pannolini per adulti e bambini -Occhiali protettivi -Ghiaccio istantaneo -Acqua ossigenata -Disinfettanti (presidi medico chirurgici) -Disinfettanti per le mani. Stampelle -Sedie a rotelle