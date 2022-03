L'Ossola si prepara ad accogliere i profughi ucraini

L'Ossola, grazie al Consorzio Intercomunale dei servizi sociali, si prepara ad ospitare i profughi ucraini. Chi fugge dalla guerra e arriverà qui sarà ospite a Casa Letizia ma non solo: il Ciss sta allestendo altre strutture in collaborazione con parrocchie, comuni e altri enti.

“Domani - spiega il direttore del Ciss, Andrea Lux- sarà firmato con il Padre provinciale dei Capuccini il contratto per l'ospitalità a Casa Letizia. A questo proposito segnalo un grande gesto di generosità delle scuole Kennedy. Da loro abbiamo avuto una prima adesione: la scuola e le famiglie degli studenti si sono messi a disposizione per farsi carico dell'allestimento di Casa Letizia e raccogliere aiuti”.

I numeri di rifugiati attesi sono molto alti; per questo, oltre alle 25 persone che potranno essere accolte a casa Letizia, il Ciss sta predisponendo altre strutture a Macugnaga in una casa delle parrocchia domese potranno essere accolte 25 persone, a Re nella casa degli operai silenziosi della Croce potranno essere accolte 75 persone, ci sono poi due appartamenti a Bognanco e Villadossola che potranno essere messi a disposizione. “In tutto – spiega Andrea Lux- saremo in grado di ospitare 130 persone. Cercheremo, dopo questo primo aiuto dalle scuole domesi, altre collaborazioni per la gestione degli alloggi”.