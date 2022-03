Vco tra le provincie dove l'acqua potabile costa meno

Il Verbano Cusio Ossola è una delle provincie italiane dove la bolletta dell’acqua è meno cara. Lo dice un’indagine di Altroconsumo che ha redatto una tabella dei costi dell’acqua che, scrive, ‘’sono molto differenziati. Il Vco è all’undicesimo posto in Italia. L'indagine è fatta su una famiglia di tre persone, con una media di consumo di acqua che, calcolata nel 2021, è di 182 metri cubi.

Secondo Altroconsumo, il Vco ha un costo medio in euro di 1,66 al metro cubo. In testa alla classifica dove costa meno l’acqua potabile, c’è Milano con 0,77 euro al metro cubo; sul fondo Frosinone, dove l’acqua costa 4,28 euro al metro cubo.

Nell’articolo anche una intervista a Silvia Meniconi, professoressa di idraulica dell’Università degli Studi di Perugia, che sottolinea come ‘’pur con le bollette che continuano a lievitare, le condotte in Italia perdano in media il 42 per cento di acqua. Con costi alti per intervenire’’.