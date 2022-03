Un altro venerdì con gli studenti in strada per dire no alla guerra. Dopo la riuscita manifestazione delle scuole superiori di venerdì scorso, oggi è toccato ai più piccoli. Gli alunni delle quinte delle primarie Milani e Kennedy e le classi prime delle scuole medie Floreanini, si sono ritrovato a metà mattina sotto al Municipio domese per un flash mob per la pace. Tanti gli alunni presenti, circa trecento, con mascherine della pace e coccarde con i colori della bandiera Ucraina.