Il Vogogna cerca punti salvezza nel derby col Piedimulera

Neppure il tempo di archiviare il derby tra Piedimulera e Juventus Domo che il campionato di Promozione propone un altro scontro tutto made in Ossola tra Vogogna e Piedimulera.

Due squadre che stanno bene di salute, pur se con diverse posizioni di classifica.

Il Piedimulera è inciampato in queste ultime partite solo col Dormelletto, ma ha vinto a Bianzè, con l’Arona e pareggiato con la Juventus Domo. La classifica è buona, anche perché Bonan ha sempre parlato di un campionato in cui far bene pensando però al futuro.

In casa del Vogogna molte buone prove, anche con le prime della classe, ma pochi punti. Fatali, spesso i minuti finali. Ma il pari di Omegna è tonificante e la squadra guidata da Castelnuovo sta giocando bene. Sarà un buon derby.

Poco più a nord, allo stadio Curotti, non ci saranno dubbi amletici per la Juventus Domo. L’ospite, il Valduggia, è di quelli contro i quali non c’è alternativa ai tre punti. Vincere, per la truppa di Pratini, significherebbe mettere 8 punti tra se stessa e i sesiani. Per di più la Chiavazzese, diretta rivale in zona play out, avrà la trasferta proibitiva di Dormelletto.

Classifica: Cossato 42; Briga 39; Dormelletto 35; Bellinzago 31; Arona, Omegna 30; Piedimulera 28; Bianzè 26; Sparta, Vigliano 24; Juventus Domo, Chiavazzese 20; Valduggia 15, Vogogna , Sizzano13, Santhià 11.