Scontro d'alta quota in Prima: c'è Feriolo-Virtus Villa

Fari puntati su Feriolo-Virtus Villa nella 19a di Prima Categoria. Otto punti sperano le due squadre, con i ragazzi di Pissardo in lotta per il primo posto e la formazione di Massoni impegnata a conquistare i play off.

Il Feriolo ha incassato sinora solo 2 sconfitte: una delle quali proprio contro la Virtus. Finì 4 a 3 : Giorgetti, Valci e doppietta di Zampini per gli ossolani, in gol due volte Audi e Staglini per i verbanesi.

Partita da tripla. E un successo rilancerebbe la Virtus anche se il Mono, capolista, ha una partita facile in casa contro l’Oleggio fanalino di coda.

Tra le ossolane spicca anche il derby Ornavassese-Crevolese. I neri hanno sete di punti perché non sono ancora fuori dalla zona calda. La Crevolese cerca di proseguire il suo buon campionato a ridosso della zona alta.

Il Fomarco vuol tornare a vincere contro il Trecate. I biancoverdi hanno collezionato un punto domenica a Crevoladossola e navigano ancora in una zona non del tutto tranquilla in classifica.

Trasferta a Cannobio per la Varzese. Non sarà domenica facile per i granata, ma le squadre di Lipari sanno anche sorprendere.

Classifica: Momo 39; Feriolo 38; Cannobiese 36, Virtus Villa 30; Sanmartinese 28; Crevolese 27; Varzese, Borgolavezzaro 23; Fomarco, Agrano 22; Ornavassese, Trecate 20; Comignago 19; Carpignano 18; Pro Ghemme 17; Oleggio 11