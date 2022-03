Far diventare il Fletschhorn un quattromila

‘’Alzare’’ il Fletschhorn per farlo diventare un quattromila. E’ la discussione aperta in Svizzera sulla montagna al confine con l’Italia, massiccio che per una manciata di metri non raggiunge i 4.000 metri.

La discussione è rilanciata dal sito Swissinfo rimarca come in base ‘’a una classificazione stilata dall’Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche la Svizzera ha quasi una cinquantina di 4.000. Al 51° gradino della scala si trova Fletschhorn’’ Che è alto 3’993 metri. Il massicco si vede, passando, alla sinistra del passo del Sempione.

‘’ Se poi si considera che, fino al 1956, il Fletschhorn era quotato a 4.001 metri, poi corretti, agli attuali 3’993… Be’, forse questo aiuta a capire il perché agli abitanti del vicino comune vallesano di Saas-Grund, questi sette metri paiano come un boccone amarissimo’’ scrive Swissinfo.

Che spiega: ‘’In realtà, agli inizi del XX secolo, la vetta risultava effettivamente a 4.001 metri sul livello del mare. Ma, complici l’erosione dovuta allo scioglimento del ghiaccio e metodi di misurazione più accurati, l’altezza è poi stata rivista. Un brutto colpo per le ambizioni turistica del luogo’’.

Ora la discussione è aperta, come riporta il sito online che riporta alcuni articoli di giornale. “Nessuno scherzo! Il Vallese vuole costruire un nuovo quattromila”, titola la “Sonntags-Zeitung”.